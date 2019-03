Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Hund öffnet Polizei die Tür;Dritter Einbruch in wenigen Tagen;Vier Anzeigen an einem Tag;Audi angefahren;Scheiben beschädigt;

Marburg-Biedenkopf (ots)

Hund öffnet Polizei die Tür - Ermittler suchen weitere Unfallstelle

Ebsdorfergrund: Gleich zwei Autofahrer meldeten am späten Samstagabend, 23. März einen dunklen Pkw, der auf der Landesstraße zwischen Heskem und Dreihausen und wenig später im Bereich Leidenhofen in Schlangenlinien unterwegs sei. Mit dieser Meldung nahmen die Ermittlungen der Polizei Fahrt auf. Letztendlich musste ein stark alkoholisierter Mann im mittleren Alter eine Blutentnahme über sich ergehen lassen und den Führerschein abgeben. Dabei leistete der Hund des mutmaßlichen Fahrers der Polizei quasi "Amtshilfe". Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang eine zweite Unfallstelle. Der Halter des schwarzen Kleinwagens steht im Verdacht, gegen 22.35 Uhr in der Leidenhöfer Hohl in Ebsdorf den Außenspiegel eines geparkten Corsa abgefahren zu haben. Die weiteren Ermittlungen führten die Ordnungshüter in der Nacht an die Halteranschrift in einem Nachbarort. Dort bemerkten die Beamten an dem abgestellten Wagen frische Unfallschäden an der Fahrer- und Beifahrerseite. Auf Klingeln und Klopfen an der Wohnungstür wurde allerdings nicht reagiert, zumindest nicht von dem Hausbewohner. Der Vierbeiner in der Wohnung sah dies wohl anders. Er sprang von innen gegen die Klinke und öffnete vermutlich so den Beamten die Haustür. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft veranlassten die Beamten bei dem angetroffenen Halter eine Blutentnahme und stellten den Führerschein sicher. Die Polizei sucht nun eine mögliche zweite Unfallstelle, da die Beschädigungen an dem Kleinwagen nicht allesamt durch die Berührung mit dem Außenspiegel des Corsas erklärbar sind. Der mutmaßliche Fahrer bestritt sämtliche Vorwürfe, machte ansonsten bei der Polizei keine weiteren Angaben. Mögliche Geschädigte melden sich bitte bei der Polizeistation in Marburg, Tel. 06421- 4060.

Dritter Einbruch in wenigen Tagen

Biedenkopf-Wallau: Bereits zum dritten Mal innerhalb weniger Tage geriet ein Handwerksbetrieb in der Bahnhofstraße in das Visier von Einbrechern. Die Unbekannten verschafften sich wahrscheinlich gegen 2 Uhr gewaltsam Zugang ins Innere und stahlen einen Ratschenkasten. Hinweise zu verdächtigen Personen/Fahrzeugen nimmt die Kriminalpolizei in Marburg, Tel. 06421- 4060, entgegen.

Vier Anzeigen an einem Tag

Steffenberg-Steinperf: Eher suboptimal verlief das letzte Wochenende für einen jungen Mann im Hinterland. Die Polizei kontrollierte am Samstagmorgen, 23. März nach einem Hinweis einen jungen Mann in Nähe des Steinbruchs. Bei der Kontrolle des Fahrers und des eher schrottreifen Pkws der Marke Renault kamen gleiche mehrere Zuwiderhandlungen ans Tageslicht. An dem Pkw befanden sich die Kennzeichen von zwei verschiedenen Anhängern und im Inneren des Wagens stellten die Ordnungshüter ein verbotenes Messer sicher. Um eine Weiterfahrt zu verhindern, behielten die Beamten auch den Zündschlüssel. Anzeigen wegen Urkundenfälschung, des Diebstahls von Kennzeichen und des Verstoßes gegen das Waffengesetz folgten. Damit war die Geschichte aber noch nicht zu Ende. Am Abend erstattete ein Mann bei der Polizei Anzeige wegen eines Einbruchs in eine Schutzhütte in Steinperf zwischen Freitag und Samstag. Dort ließ der Dieb unter anderem einen Kasten Bier der Marke Veltins mitgehen. Die Beamten wurden hellhörig und erinnerten sich an die Kontrolle am Samstagmorgen, denn in dem Peugeot hatten die Ordnungshüter einen entsprechenden Kasten Bier gesehen. Wieder machten sie die Polizisten auf den Weg und trafen den jungen Mann am Steinbruch schlafend im Auto an. Zu dem Vorwurf äußerte er sich nicht, allerdings händigte er den teilweise geleerten Kasten kommentarlos an die Beamten aus. Die stellten zudem ein Brecheisen sicher, dass vermutlich bei dem Einbruch in die Schutzhütte zum Einsatz gekommen sein dürfte. Die Ermittlungen hierzu dauern allerdings noch an. Der aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein stammende Mann wurde nach den polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Audi angefahren

Marburg: Auf dem Parkplatz des Toom-Marktes in der Afföllerstraße fuhr ein Unbekannter beim Wenden hinten links gegen einen weißen Audi A 1. Bei dem Vorfall am Montag, 25. März, zwischen 8.35 und 12.40 Uhr, entstand ein Schaden von 1000 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Marburg, Tel. 06421- 4060, entgegen.

Scheiben beschädigt

Gladenbach- Weidenhausen: Zwei Scheiben einer Tür beschädigten Randalierer zwischen Samstag, 23. März, 20 Uhr und Sonntag, 24. März, 9.30 Uhr in der Römershäuser Straße. An dem Nebeneingang des Mehrfamilienhauses entstand ein Schaden von 150 Euro. Hinweise bitte an den Polizeiposten in Gladenbach, Tel. 06462- 9168130.

