Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Kradfahrer verletzt - Polizei sucht beteiligten Lkw-Fahrer;

Marburg-Biedenkopf (ots)

Kradfahrer verletzt - Polizei sucht beteiligten Lkw-Fahrer

Kirchhain: Mit Verletzungen am Arm und der Schulter musste ein junger Motorradfahrer nach einem Unfall am Montagmittag, 25. März in die Uni-Klinik gebracht werden. Der 16-jährige fuhr um 11.50 Uhr mit seiner Yamaha auf der Kasseler Straße in Richtung Innenstadt. Beim Überholen mehrerer vorausfahrender Fahrzeuge schätzte der junge Biker die Verkehrssituation offenbar falsch ein und er versuchte wieder nach rechts einzuscheren. Bei dem Bremsmanöver verlor er die Kontrolle über seine Maschine und rutschte gegen den Hinterreifen eines entgegenkommenden Lkws. Der Brummi-Fahrer erkundigte sich anschließend bei anderen Verkehrsteilnehmern, ob denn die Polizei und ein Rettungswagen verständigt worden seien, fuhr anschließend aber einfach weiter. Eine nähere Beschreibung des Lkw-Fahrers liegt der Polizei nicht vor. Unterwegs war der Unbekannte mit einem gelben Lastwagen mit roten Streifen. Der Schaden beträgt etwa 1500 Euro. Der Fahrer sowie Zeugen werden gebeten, Kontakt mit der Polizei in Stadtallendorf, Tel. 06428- 93050, aufzunehmen.

