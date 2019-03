Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Gartenmöbel brennen;Einbrecher legen Beute zum Abtransport bereit;Mercedes gestohlen - Duo fällt vorher auf;Mutmaßlicher Ladendieb wehrt sich;Weitere Diebstähle auf Friedhof angezeigt;

Marburg-Biedenkopf (ots)

Gartenmöbel brennen - Feuerwehr verhindert Übergreifen der Flammen

Rauschenberg: Am Sonntagnachmittag, 24. März wurden durch einen Brand auf einem Grundstück in der Schmaleichtorstraße Gartenmöbel, eine Sichtschutzwand sowie eine Hecke beschädigt. Bei dem Vorfall gegen 15.15 Uhr entstand ein Schaden von 500 Euro. Die Feuerwehr verhinderte ein Übergreifen der Flammen. Hinweise auf eine vorsätzliche Brandlegung haben sich bisher nicht ergeben. Die Brandermittlungen dauern noch an.

Einbrecher legen Beute zum Abtransport bereit

Cölbe: Am Sonntagmorgen, 24. März drangen Unbekannte gegen 5 Uhr gewaltsam in einen Getränkemarkt in der Industriestraße ein. Die Einbrecher deponierten die erbeuteten Zigaretten unweit des Tatortes. Die gestohlene Ware ist mittlerweile wieder im Besitz des Eigentümers. Hinweise zu verdächtigen Personen/Fahrzeugen nimmt die Kriminalpolizei in Marburg, Tel. 06421- 4060, entgegen.

Mercedes gestohlen - Duo fällt vorher auf

Marburg: Von dem Parkplatz der Alten Universität in der Reitgasse stahlen Unbekannte am Sonntag, 24. März zwischen 00.15 und 1.20 Uhr einen schwarzen Pkw Daimler Benz, Baujahr 2014, mit Marburger Zulassung. Der Eigentümer feierte in der Zeit in einer nahe gelegenen Bar. Hier dürften die Diebe in den Besitz des Autoschlüssels gekommen sein. Im Zusammenhang mit dem Diebstahl sucht die Polizei nach zwei Männern, die möglicherweise mit dem Geschehen in Verbindung stehen. Die beiden südländisch wirkenden, etwa 25 Jahre alten Männer fielen vor der Gaststätte auf. Einer hat einen deutlichen Bauchansatz und trägt einen langen, schwarzen Bart. Er sprach akzentfrei Deutsch und trug eine schwarze Jacke, dunkle Jeans sowie eine rote Baseballmütze. Sein Begleiter war insgesamt dunkel gekleidet und hat einen schwarzen "Backenbart". Hinweise auf den gestohlenen Daimler Benz sowie die beiden Männer nimmt die Kriminalpolizei in Marburg, Tel. 06421- 4060, entgegen.

Mutmaßlicher Ladendieb wehrt sich

Stadtallendorf: Auf Kaffee hatte es ein 34-Jähriger am Donnerstagnachmittag, 21. März in einem Lebensmittelmarkt in der Straße des 17. Juni abgesehen. Mitarbeiter beobachteten den Diebstahl und sprachen den mutmaßlichen Täter beim Verlassen des Marktes an. Der Ertappte versuchte sich vergeblich loszureißen. Er wurde nach den polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Weitere Diebstähle auf Friedhof angezeigt

Stadtallendorf: Erneut musste die Polizei nach zwei Diebstählen auf dem Friedhof in der Emsdorfer Straße Anzeigen aufnehmen. Zwischen Samstag, 2. Februar und Sonntag, 24. März stahlen die Unbekannten eine Vase und eine Grableuchte aus Bronze. Eine Bronzefigur in Form einer Madonna mit Kind verschwand zwischen Sonntag, 10. März und Sonntag, 17. März. Der Gesamtschaden beläuft sich auf knapp 1000 Euro. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Marburg, Tel. 06421- 4060.

Schüler nach Unfall als Zeugen gesucht

Biedenkopf: Nach einem Unfall am Donnerstagmittag, 21. März in der Vater-Jahn-Straße sucht die Polizei nach drei Schülern und einer Schülerin als Zeugen. Der Fahrer eines schwarzen Opel Astra parkte rückwärts aus und krachte dabei gegen 12.35 Uhr hinten rechts gegen einen grauen Smart, der auf dem Parkplatz einer Arztpraxis stand. Die Schüler informierten die geschädigte Halterin und teilten ihr das Kennzeichen und den Fahrzeugtyp des mutmaßlichen Unfallverursachers mit. Der Schaden beläuft sich auf 1100 Euro. Die Jugendlichen werden gebeten, Kontakt mit der Polizeistation Biedenkopf, Tel. 06461- 92950, aufzunehmen.

Beim Wenden gegen Laterne

Biedenkopf: Bereits zwischen Freitag, 8. März, 8 Uhr und Montag, 11. März, 18 Uhr krachte ein Autofahrer beim Wenden in der Burgstraße gegen eine Straßenlaterne. Der Unbekannte hinterließ einen Schaden von 2500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Biedenkopf, Tel. 06461- 92950.

Sattelzug missachtet Überholverbot und Sperrfläche- Polizei sucht Zeugen

Wetter/B 252: Ein bis dato unbekannter Brummi-Fahrer brachte ein Überholmanöver auf der teilweise zweispurigen Fahrbahn nicht rechtszeitig zu Ende, missachtete dabei ein Überholverbot und überfuhr eine Sperrfläche. Anschließend kümmerte sich der Fahrer, der mit einem weißen Sattelzug mit portugiesischer Zulassung unterwegs war, nicht um den Schaden in Höhe von knapp 22.000 Euro. Der Unfall ereignete sich am späten Freitagabend, 22. März auf der Bundesstraße 252 zwischen Wetter und Niederwetter. Der unbekannte Lkw-Fahrer war gegen 21.15 Uhr in Richtung Marburg unterwegs und überholte auf der zunächst zweispuren Fahrbahn einen weiteren Lkw mit Anhänger. Da er den Überholvorgang nicht rechtzeitig beenden konnte, zog er kurz vor dem Ortseingang Niederwetter nach rechts und touchierte den überholten Lkw Actros samt Hänger. Zudem näherten sich zu diesem Zeitpunkt zwei Pkw (Seat Ibiza und BMW) aus der entgegengesetzten Richtung. Die beiden Pkw-Fahrer bremsten geistesgegenwärtig ab, zogen nach rechts und verhinderten so eine Kollision. Der Fahrer des Daimler Benz Actros wurde regelrecht nach rechts abgedrängt und touchierte dabei mehrere Pfosten. Der mutmaßliche Unfallverursacher fuhr einfach weiter. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die nähere Angaben zum Fahrer des Sattelzuges mit portugiesischer Zulassung machen können. Der Sattelzug selbst dürfte vorne rechts erhebliche Beschädigungen aufweisen. Hinweise bitte an die Polizeistation Marburg, Tel. 06421- 4060.

Dieb schlägt bei Renovierungsarbeiten zu

Stadtallendorf: Etwa sechs Meter Fallrohr und acht Meter Regenrinne stahlen Unbekannte am Freitag, 22. März, zwischen 7 und 16.30 Uhr in der Haartstraße. Der Eigentümer hatte die braunen Rohre für Renovierungsarbeiten demontiert und vor seinem Haus abgelegt. Der Schaden beträgt 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Stadtallendorf, Tel. 06428- 93050.

Jürgen Schlick

