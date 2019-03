POL-MR: Biker überholt rechts - Kradfahrer und Zeugen gesucht;Einbruch in Markthalle scheitert;Rowdy verursacht hohen Schaden;Container für Arbeitsschuhe aufgebrochen?;

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

Biker überholt rechts - Kradfahrer und Zeugen gesucht

Marburg- Bundesstraße 3: Noch Glück im Unglück hatte eine junge Autofahrerin am Donnerstagabend, 21. März auf der zweispurigen Bundesstraße 3 in Fahrtrichtung Norden. Die 20-Jährige war um 19.05 Uhr mit ihrem silberfarbenen BMW auf der linken Spur unterwegs und wechselte nach einem Überholvorgang auf die rechte Spur. Schon kurz zuvor hatte sie im Rückspiegel einen wild gestikulierenden, dicht auffahrenden Motorradfahrer wahrgenommen. Als die junge Frau bereits auf der rechten Spur war, tauchte dort ebenfalls der Kradfahrer auf, der offenbar verbotswidrig rechts überholt hatte. Um eine Kollision zu vermeiden, musste die 20-Jährige ihren Wagen kurz vor der Abfahrt Marburg-Süd stark nach links ziehen. Dabei kam sie mit dem BMW ins Schleudern, verlor die Kontrolle und krachte in die Mittelleitplanke. Dort kam der Wagen bei relativ starken Verkehr auf der linken Spur quer zur Fahrbahn zum Stillstand. Die Fahrerin kam mit dem Schrecken davon. Der Biker kümmerte sich nicht weiter um den Schaden von 3800 Euro und fuhr weiter. Der Unbekannte war insgesamt dunkel gekleidet und trug einen dunklen Helm. Die Polizei sucht nun dringend nach Zeugen/Verkehrsteilnehmern, die den Unfall beobachtet haben und Angaben zu dem Biker und seiner Maschine machen können. Hinweise bitte an die Polizeistation Marburg, Tel. 06421- 4060.

Einbruch in Markthalle scheitert

Kirchhain: Bereits zwischen Dienstag, 12. März und Sonntag, 17. März versuchte ein Unbekannter die Hintertür der Markthalle in der Mühlgasse aufzuhebeln. Das Vorhaben des Einbrechers führte nicht zum Erfolg. Es entstand geringer Sachschaden. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Marburg, Tel. 06421- 4060.

Rowdy verursacht hohen Schaden

Kirchhain: Die komplette Beifahrerseite eines grauen Mazda zerkratzte ein Randalierer zwischen Samstag, 9. März, 18 Uhr und Samstag, 16. März, 19.30 Uhr. Bei dem Vorfall in der Hindenburgstraße entstand ein Schaden von 2500 Euro. Hinweise bitte an den Polizeiposten in Kirchhain, Tel. 06422- 3041.

Container für Arbeitsschuhe aufgebrochen?

Cölbe-Schönstadt/B 3: Einen Baustellencontainer auf dem Parkplatz in Richtung Schwarzenborn brachen Unbekannte zwischen Donnerstag, 21. März, 19 Uhr und Freitag, 22. März, 6.45 Uhr auf. Die Diebe erbeuteten zwei Paar Arbeitsschuhe im Gesamtwert von 120 Euro, hinterließen aber einen Sachschaden von 500 Euro. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Marburg, Tel. 06421- 4060.

