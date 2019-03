Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Reifen gestohlen;Fahrradbesitzer gesucht;Außenspiegel beschädigt;Hoher Schaden nach Unfallflucht;

Marburg-Biedenkopf (ots)

Reifen gestohlen

Breidenbach-Oberdieten: Einen gebrauchten Satz Reifen samt Alu-Felgen der Marke VW stahlen Unbekannte zwischen Sonntag, 17. März, 12 Uhr und Mittwoch, 20. März, 13 Uhr in der Straße "Im Steitchen". Die Reifen standen bis zu ihrem Verschwinden vor der Außenwand eines Wohnhauses. Der Schaden beträgt 300 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Biedenkopf, Tel. 06461- 92950.

Fahrradbesitzer gesucht

Marburg: Im Rahmen einer Kontrolle stellte die Polizei am Sonntagnachmittag, 10. März gegen 18.15 Uhr in der Elisabethstraße ein grün- und pinkfarbenes Damenrad "Lehmann Germany" sicher. Fest steht, dass der angetroffene Biker nicht Eigentümer des Zweirades ist. Der junge Mann gab an, das ungesicherte Rad lediglich zum schnelleren Transport an den Bahnhof genutzt zu haben. Eine Diebstahlsabsicht wurde bestritten. Die Polizei sucht nun nach dem Eigentümer des Zweirades. Hinweise bitte an die Polizeistation Marburg, Tel. 06421- 4060. Ein Foto steht als Download unter www.polizeipresse.de (Blaulicht/Marburg-Biedenkopf) zur Verfügung.

Außenspiegel beschädigt

Kirchhain: Wahrscheinlich beim Vorbeifahren beschädigte ein Autofahrer am Dienstag, 19. März den Außenspiegel eines blauen Ford Focus. Der Vorfall ereignete sich zwischen 18.30 und 19.30 Uhr in der Straße "Hinterm Kirchhof". Der Schaden beträgt 100 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Stadtallendorf, Tel. 06428- 93050.

Hoher Schaden nach Unfallflucht

Kirchhain: Gegen die vordere linke Seite eines geparkten grauen Hyundai fuhr ein Unbekannter am Dienstag, 19. März, zwischen 7.30 und 16.15 Uhr in der Niederrheinischen Straße. Der Unfallverursacher kam wahrscheinlich aus Richtung Alsfelder Straße und fuhr in Richtung Borngasse. Er hinterließ einen Schaden von 3000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Stadtallendorf, Tel. 06428- 93050.

