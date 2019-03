POL-MR: Diebe auf Baustelle;Peugeot landet nach Ausweichmanöver neben der Straße - Polizei sucht Kradfahrer;Teurer Einkauf;Bürogebäude im Visier von Einbrechern;

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

Marburg-Biedenkopf (ots)

Diebe auf Baustelle

Marburg: Einen Bohrhammer der Marke Makita, einen Winkelschleifer Makita und diverses Zubehör stahlen Unbekannte zwischen Donnerstag, 14. März, 15 Uhr und Montag, 18. März, 8 Uhr aus einem Abstellraum einer größeren Baustelle in die Universitätsstraße. Der Schaden beträgt etwa 500 Euro. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Marburg, Tel. 06421- 4060.

Peugeot landet nach Ausweichmanöver neben der Straße - Polizei sucht Kradfahrer

Wohratal-Kreisstraße 6: Eine Berührung mit dem entgegenkommenden Motorradfahrer gab es nicht. Trotzdem musste eine Autofahrerin am Montagnachmittag, 18. März auf der Kreisstraße 6 ausweichen, um eine Kollision zu verhindern. Die junge Frau landete letztendlich mit ihrem Wagen an einem Bachlauf. Die 20-Jährige war um 13.55 Uhr mit ihrem schwarzen Peugeot von Wohra in Richtung Hertingshausen unterwegs. Eigenen Angaben zufolge kam ihr am Ausgang einer scharfen Rechtskurve ein Biker mit einem schwarzen Motorrad entgegen. Um eine Kollision zu vermeiden, wich die junge Frau nach rechts aus. Der Wagen kam auf den Grünstreifen, schoss quer über die gesamte Fahrbahn und rutschte anschließend eine Böschung hinunter. Die Fahrerin kam mit dem Schrecken davon. Der Schaden beläuft sich auf 5000 Euro. Von dem dunkel gekleideten Biker, der einen bunten Helm trug, fehlt jede Spur. Hinweise zu dem Motorradfahrer nimmt die Polizeistation Stadtallendorf, Tel. 06428- 93050, entgegen.

Teurer Einkauf

Fronhausen: Auf dem Rewe-Parkplatz in der Straße "Im Boden" fuhr ein Unbekannter am Montagnachmittag, 18. März vorne rechts gegen einen abgestellten schwarzen BMW und hinterließ einen Schaden von 1000 Euro. Der Unfall ereignete sich wahrscheinlich zwischen 16.30 und 17 Uhr. Zeugen melden sich bitte bei der Polizeistation Marburg, Tel. 06421- 4060.

Bürogebäude im Visier von Einbrechern

Angelburg-Frechenhausen: Am Sonntag, 17. März verschafften sich Unbekannte zwischen 00.30 und 8 Uhr Zugang in ein Bürogebäude in der Bottenhorner Straße. Die Einbrecher machten nur geringe Beute und suchten anschließend das Weite. Hinweise zu verdächtigen Personen/Fahrzeugen nimmt die Kriminalpolizei in Marburg, Tel. 06421- 4060, entgegen.

