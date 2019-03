Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Zeuge beobachtet Unfall - Älterer Daimler Benz gesucht;Auto landet in Böschung;Kollision auf Kreuzung;Außenspiegel beschädigt;Weiterer Diebstahl auf Friedhof;

Marburg-Biedenkopf (ots)

Zeuge beobachtet Unfall - Älterer Daimler Benz gesucht

Gladenbach-Weidenhausen: Am Samstagnachmittag, 16. März, 17 Uhr, fuhr ein bis dato Unbekannter mit einem silberfarbenen, älteren Daimler Benz in der Straße Petersburg gegen einen geparkten schwarzen Ford Focus und beschädigte den rechten Außenspiegel. Der Autofahrer soll seine Fahrt nach Zeugenangaben kurz verlangsamt haben und fuhr anschließend nach rechts in Richtung Weidenhausen davon. Der Schaden beträgt 300 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Biedenkopf, Tel. 06461- 92950.

Auto landet in Böschung - Fahrer leicht verletzt - Führerschein sichergestellt

Dautphetal-Mornshausen/L 3042: In der Nacht auf Samstag, 16. März musste ein Autofahrer nach einem Unfall zwischen Hommertshausen und Mornshausen eine Blutentnahme über sich ergehen lassen und seinen Führerschein abgeben. Der 35-Jährige war kurz vor Mitternacht auf der Landesstraße 3042 unterwegs und verlor auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über seinen Daimler Benz. Er kam in einer Linkskurve nach rechts von der Straße ab, beschädigte ein Verkehrszeichen, touchierte mehrere Bäume und durchbrach einen Zaun. Letztendlich kam der stark beschädigte Wagen an einer Böschung zum Stillstand. Der erheblich alkoholisierte Fahrer erlitt bei dem Vorfall glücklicherweise nur leichte Verletzungen. Er wurde zur weiteren Behandlung in die Klinik gebracht. Die Polizei ordnete eine Blutentnahme an und stellte den Führerschein sicher. Der Schaden an dem nicht mehr fahrbereiten Wagen beträgt etwa 3500 Euro.

Kollision auf Kreuzung - Wer hatte Grünlicht?

Marburg: Die Polizei sucht Zeugen für einen Unfall, der sich am Freitagnachmittag, 15. März auf der stark befahrenen Kreuzung der Beltershäuser Straße/Cappeler Straße ereignete. Beide Autofahrer behaupten, dass ihre Ampel zum Zeitpunkt der Kollision um 14.25 Uhr Grünlicht zeigte. Eine 19 Jahre alte Golf-Fahrerin war auf der Cappeler Straße unterwegs und wollte nach rechts in Richtung Südspange abbiegen. Dabei kollidierte die junge Frau mit dem entgegenkommenden VW Caddy eines 45-Jährigen, der seinerseits nach links in Richtung Südspange fahren wollte. Die Beteiligten kamen ohne Blessuren davon. Der Schaden beträgt 1500 Euro. Unfallzeugen melden sich bitte bei der Polizeistation Marburg, Tel. 06421- 4060.

Außenspiegel beschädigt

Kirchhain: Durch Schläge oder Tritte beschädigten Randalierer am Freitag, 15. März in der Untergasse den Außenspiegel eines blauen Opel Astra. Bei dem gewaltsamen Vorgehen der Unbekannten zwischen 21 und 21.30 Uhr entstand ein Schaden von 250 Euro. Hinweise bitte an den Polizeiposten in Kirchhain, Tel. 06422- 3041.

Weiterer Diebstahl auf Friedhof angezeigt

Stadtallendorf: Erneut hat sich ein Geschädigter bei der Polizei gemeldet und einen Diebstahl auf dem Friedhof in der Emsdorfer Straße angezeigt. Die Unbekannten schlugen bereits zwischen Dienstag, 15. Januar und Donnerstag, 7. März zu und stahlen eine Bronzefigur in Form einer Maria mit einem Jesuskind auf dem Arm. Der Schaden beträgt 500 Euro. In diesem Jahr registrierte die Polizei bisher neun gleich gelagerte Vorfälle auf dem Friedhof. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Marburg, Tel. 06421- 4060.

Einbrecher erbeuten Werkzeuge

Münchhausen: Die Einbrecher kamen zwischen Donnerstag, 14. März, 20.30 Uhr und Freitag, 15. März, 8.30 Uhr. Sie verschafften sich gewaltsam Zugang in eine Lagerhalle im Steinweg und stahlen Werkzeug im Wert von 1850 Euro, unter anderem eine Motorsäge Husquana, eine Stichsäge der Marke Bosch, eine Schlagbohrmaschine der Marke Würth sowie einen "Ratschenkasten" der Marke HZ. Zeugen, die verdächtige Personen/Fahrzeuge wahrgenommen haben, melden sich bitte bei der Kriminalpolizei in Marburg, Tel. 06421- 4060.

Polo kracht in Scheunentor und flüchtet

Ebsdorfergrund- Dreihausen: Mit einem silberfarbenen VW Polo Kombi verursachte ein Unbekannter am Samstagmorgen, 16. März in der Erlngasse einen Unfall. Der Autofahrer war um 6.25 Uhr in Richtung Ortsmitte unterwegs, fuhr in einer leichten Rechtskurve einfach geradeaus und krachte gegen ein Scheunentor. Dabei entstand ein Schaden von 200 Euro. Fahndungsmaßnahmen der Polizei brachten keinen Erfolg. An dem Fluchtwagen, der vorne rechts beschädigt sein dürfte, befanden sich nach derzeitigen Erkenntnissen polnische Kennzeichen. Zeugen, die nähere Angaben zu dem Fahrzeug machen können, melden sich bitte bei der Polizeistation Marburg, Tel. 06421- 4060.

Citroen auf Parkplatz angefahren

Marburg-Wehrda: Die Polizei sucht Zeugen für einen Unfall, der sich am Samstag, 16. März zwischen 11 und 11.50 Uhr auf dem Parkplatz einer Apotheke in der Straße "Am Kaufmarkt" ereignete. Dabei wurde ein geparkter schwarzer Citroen Berlingo hinten links beschädigt. Der Schaden beträgt 800 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Marburg, Tel. 06421- 4060.

Jürgen Schlick

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mittelhessen

Polizeidirektion Marburg-Biedenkopf

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Raiffeisenstraße 1

35043 Marburg

Telefon: 06421-406 120

Fax: 06421-406 127



E-Mail: pressestelle-marburg.ppmh@polizei.hessen.de

http://www.polizei.hessen.de/ppmh



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell