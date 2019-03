Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Zwei Hütten aufgebrochen;Rempler auf Stadion-Parkplatz;

Marburg-Biedenkopf (ots)

Zwei Hütten aufgebrochen

Biedenkopf/Kombach: Zwei Hütten gerieten zwischen Samstag, 16. März und Donnerstag, 21. März in das Visier von Einbrechern. Die Unbekannten verschafften sich gewaltsam Zugang ins Innere und stahlen mehrere Gartengeräte, einen Rasenmäher, einen Kanister mit Benzin sowie etwa zehn Meter Stromkabel. Die Polizei hofft nun darauf, dass Zeugen verdächtige Personen/Fahrzeuge wahrgenommen haben. Betroffen ist die Hütte eines Vereins in der Gemarkung "Vor der Hardt" sowie eine Hütte am "Mehrgenerationenplatz" in der Straße "Am Forsthaus". Hinweise bitte an die Polizeistation Biedenkopf, Tel. 06461- 92950.

Rempler auf Stadion-Parkplatz

Marburg: Ein Autofahrer fuhr bereits am Montag, 18. März zwischen 10.40 und 13.25 Uhr gegen die Beifahrertür eines roten VW Polo. Bei der Unfallflucht auf dem Parkplatz des Georg-Gaßmann-Stadions entstand ein Schaden von 600 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Marburg, Tel. 06421- 4060.

