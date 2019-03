Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Ein Toter und zwei Schwerstverletzte bei Unfall auf der B 454;

Marburg-Biedenkopf (ots)

Stadtallendorf: Tödliche Verletzungen erlitt ein Autofahrer bei einem Unfall am Montagmorgen, 25. März auf der Bundesstraße 454. Zwei weitere Personen erlitten schwerste Verletzungen. Die Bundesstraße war ab dem Ortsausgang von Stadtallendorf bis zur Abfahrt zur B 62 (Richtung Alsfeld) für Bergungs- und Ermittlungsarbeiten bis etwa 12.20 Uhr voll gesperrt.

Die folgenschwere Kollision ereignete sich gegen 9.10 Uhr kurz hinter dem Ortsausgang von Stadtallendorf. Ein 52 Jahre alter Mann war mit seinem Geländewagen Hyundai in Richtung Kirchhain unterwegs. Nach Zeugenangaben setzte er kurz vor der Kleingartenanlage an der B 454 zum Überholen an und verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Hyundai krachte anschließend in einen entgegenkommenden, mit zwei Personen besetzten VW Multivan. Der 53 Jahre alte Fahrer des Multivans verstarb trotz Reanimationsmaßnahmen noch am Unfallort. Die 51 Jahre alte Beifahrerin aus dem Multivan sowie der Fahrer des Hyundai erlitten schwerste Verletzungen und mussten zur weiteren Behandlung in die Uni-Klinik gebracht werden. Am Unfallort waren neben der Polizei vier Notärzte, drei Rettungswagen, die Feuerwehr Stadtallendorf sowie der Führungsdienst der Feuerwehr des Landkreises im Einsatz. Nach Rücksprache mit Staatsanwaltschaft Marburg wurden unter anderem ein Gutachter zur genauen Klärung des Unfallhergangs eingeschaltet und die beteiligten Fahrzeuge sichergestellt. Zu Schadenshöhe kann momentan noch keine Aussage getroffen werden. Trotz des tragischen Geschehens möchte die Polizei nicht unerwähnt lassen, dass eine Vielzahl von Autofahrern an der Unfallstelle vorbildlich Erste Hilfe leisteten.

Jürgen Schlick

