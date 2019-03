POL-MR: Vortest positiv - Blutentnahme;Reifendiebe schlagen zu - Hoher Schaden;Sprayer unterwegs;Unfallflucht auf Aldi-Parkplatz;Tritt gegen Außenspiegel;Fußgängerin angefahren;

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

Vortest positiv - Blutentnahme

Marburg: Am Dienstagnachmittag, 26. März kontrollierte die Polizei in der Innenstadt einen 20 Jahre alten Autofahrer. Dabei ergaben sich Hinweise auf den Konsum von Drogen. Der Vortest schlug entsprechend positiv an. Die Beamten stellten bei der Kontrolle Utensilien für den Drogenkonsum sicher und veranlassten eine Blutentnahme. Der junge Mann durfte nach den behördlichen Maßnahmen wieder gehen. Eine Weiterfahrt mit dem Pkw wurde untersagt.

Reifendiebe schlagen zu - Hoher Schaden

Marburg: Ein Autohaus in der Siemensstraße geriet zwischen Montag, 25. März, 14 Uhr und Dienstag, 26. März, 9.30 Uhr in das Visier von Dieben. Die Unbekannten verschafften sich gewaltsam Zugang auf das Firmengelände schraubten an sieben Neuwagen die Sommerreifen samt Alu-Felgen ab. Für den Transport der Reifensätze muss zumindest ein Kleinlaster oder Pkw samt Anhänger zum Einsatz gekommen sein. Der Schaden beläuft sich auf knapp 20.000 Euro. Die Ermittler hoffen nun darauf, dass Zeugen in der relevanten Zeit verdächtige Personen/Fahrzeuge rund um das Gelände des Autohauses aufgefallen sind. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Marburg, Tel. 06421- 4060.

Sprayer unterwegs

Kirchhain-Kleinseelheim: Eine Hauswand in der Sonnenstraße besprühten Unbekannte zwischen Montagnachmittag, 25. März und Dienstagmorgen, 26. März mit gelber und grüner Farbe. Der Schaden beträgt etwa 100 Euro. Hinweise bitte an den Polizeiposten in Kirchhain, Tel. 06422- 3041.

Unfallflucht auf Aldi-Parkplatz

Kirchhain: 500 Euro Schaden hinterließ ein Autofahrer am Donnerstag, 21. März auf dem Parkplatz des Aldi-Marktes in der Frankfurter Straße. Der Unbekannte fuhr zwischen 8.10 und 8.15 Uhr vorne rechts gegen einen schwarzen BMW. Die Polizei sicherte roten Lack, der von dem Verursacher stammen dürfte. Hinweise bitte an die Polizeistation Stadtallendorf, Tel. 06428- 93050.

Tritt gegen Außenspiegel

Marburg: Durch einen Tritt gegen den Außenspiegel eines BMW Kombi verursachte ein Rowdy in der Nacht auf Dienstag, 26. März einen Schaden von 400 Euro. Bei dem brachialen Vorgehen in der Straße "Am Grün" krachte der Spiegel gegen die Fahrerscheibe, die dadurch ebenfalls beschädigt wurde. Hinweise bitte an die Polizeistation Marburg, Tel. 06421- 4060.

Fußgängerin angefahren - Polizei sucht Zeugen

Marburg: Schwere, jedoch keine lebensbedrohlichen Verletzungen erlitt eine junge Fußgängerin am Dienstagabend, 26. März in der Schwanallee. Ein Rettungswagen brachte die Frau zur weiteren Behandlung in die Uni-Klinik. Der Schaden beläuft sich auf 1500 Euro. Der Vorfall ereignete sich gegen 19.30 Uhr in Höhe der Bushaltestellen zwischen der Friedrich-Naumann-Straße und Radestraße. Die 19-Jährige lief dort über die Straße und wurde dabei von einem BMW erfasst, der in Richtung Gisselberger Straße fuhr. Die Fußgängerin wurde auf die Motorhaube geschleudert und landete anschließend auf der Fahrbahn. Der 24-jährige Autofahrer kam mit dem Schrecken davon. Die Polizei sucht nun dringend nach Zeugen. Zum Zeitpunkt des Vorfalls hielten sich eine Vielzahl von Personen an den beiden Bushaltestellen auf, die den Unfall wahrgenommen haben müssen. Die Zeugen werden gebeten, Kontakt mit der Polizeistation Marburg, Tel. 06421- 4060, aufzunehmen.

