Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Abfälle über Monate entsorgt- Polizei ermittelt und sucht Zeugen;

Marburg-Biedenkopf (ots)

Abfälle über Monate entsorgt- Polizei ermittelt und sucht Zeugen

Bad Endbach- Hartenrod: Einer fängt mit der illegalen Entsorgung an und der nächste wirft weiteren Abfall dazu. So dürfte sich der Müll an der ehemaligen Bahntrasse in Hartenroder Straße nach und nach gehäuft haben. Die Polizei konnte die Tatzeit grob eingrenzen. Die liegt zwischen Samstag, 1. September und Mittwoch, 27. März. Die Ordnungshüter ermitteln nun wegen des unerlaubten Umgangs mit Abfällen und suchen nach Zeugen. Die Unbekannten entsorgten Abfälle, die die Umwelt gefährden, unter anderem Asbestplatten und einen mit 200 Litern Altöl gefüllten Heizöltank. Bilder stehen unter www.polizeipresse.de (Blaulicht/Marburg-Biedenkopf) als Download bereit. Hinweise bitte an den Umweltsachbearbeiter der Polizeistation Biedenkopf, Tel. 06461- 92950.

Jürgen Schlick

