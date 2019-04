Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Mutmaßliche Einbrecher festgenommen;

Marburg-Biedenkopf (ots)

Mutmaßliche Einbrecher festgenommen

Marburg/Gießen: Bereits am 29. März berichtete die Polizei über den Einbruch in einen Container auf dem Gelände eines Reifenhandels in der Stefan-Niderehe-Straße. In der Nacht auf Samstag, 30. März schlugen die Diebe erneut zu. Allerdings klickten in diesem Fall bei zwei Männern die Handschellen. Die 22 und 40 Jahre alten Tatverdächtigen machten sich gegen 1.15 Uhr erneut an dem Container zu schaffen, luden zirka 40 Reifen, teilweise noch neuwertig, in ihren weißen Sprinter und fuhren in Richtung Gießen. Das Duo wurde im Rahmen der Fahndung in Gießen an der Abfahrt Bergwerkswald gestellt und festgenommen. Die Ermittler stellten den Sprinter samt Beute sicher. Die beiden polizeibekannten Männer, die teilweise geständig sind, wurden nach den polizeilichen Maßnahmen entlassen, da keine ausreichenden Haftgründe vorlagen.

