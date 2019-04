Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst/LK Oldenburg: Jugendlicher aus Jugendhilfeeinrichtung vermisst +++ Suche unter Einsatz des Polizeihubschraubers führt zum Auffinden

Delmenhorst (ots)

Mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften und mit Unterstützung durch Diensthundeführer und dem Polizeihubschrauber wurde am Dienstag, 16. April 2019, nach einem vermissten Jugendlichen gesucht.

Der 15-Jährige war in einer Jugendhilfeeinrichtung im Winterweg in Delmenhorst untergebracht und wurde von Mitarbeitern gegen 02:00 Uhr als vermisst gemeldet. Aufgrund der niedrigen Temperaturen wurde umgehend mit einer Vielzahl an Einsatzkräften nach dem Jungen gesucht. Nachdem die Suche an etlichen Kontaktadressen und auch eine telefonische Kontaktaufnahme erfolglos blieb, wurde er schließlich gegen 05:00 Uhr in der Hauptstraße in Ganderkesee angetroffen. Er war zu Fuß auf dem Weg nach Oldenburg.

Der Junge konnte wohlbehalten an die Jugendhilfeeinrichtung übergeben werden.

Fragen bitte an Albert Seegers

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell