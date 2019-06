Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Radfahrerin stürzt schwer

Freiburg (ots)

Nach einem Sturz kam eine Radfahrerin am Sonntagabend, 16.06.2019, in Bad Säckingen mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Die 63 Jahre alte Frau war gegen 19:45 Uhr in der Schaffhauser Straße beim Überfahren des Bordsteines zu Fall gekommen, als sie von der Straße auf den parallel verlaufenden Radweg wechseln wollte. Der Rettungsdienst brachte die Verletzte ins Krankenhaus nach Rheinfelden.

