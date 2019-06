Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Einbruch in Jugendherberge

Freiburg (ots)

In der Nacht zum Montag sind Unbekannte in die Jugendherberge in Lörrach eingedrungen. Zuerst wurde versucht, ein Fenster aufzuhebeln. Als dies scheiterte, wurde die Scheibe eingeschlagen. Aus dem Büro wurde ein kleiner Tresor und Bargeld entwendet. Der entstandene Schaden liegt bei gut 1000 Euro. Die Tatzeit lag zwischen 01:00 Uhr und 07:20 Uhr. Das Polizeirevier Lörrach ermittelt (Kontakt 07621 176-500).

