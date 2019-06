Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Laufenburg: Sturz eines Motorradfahrers endet glimpflich

Freiburg (ots)

Glimpflich endete der Sturz eines Motorradfahrers am Samstagabend, 15.06.2019, auf der A 98 bei Laufenburg. Der 29-jährige war gegen 19:45 Uhr in einer langgezogenen Kurve von der Straße abgekommen und an einem Erdwall entlang geschlittert, bis er nach gut 40 Metern zum Stillstand kam. Nach bisherigen Erkenntnissen zog er sich keine schweren Verletzungen zu. Nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst kam er ins Krankenhaus nach Waldshut. Die Yamaha des Mannes war nicht mehr fahrbar und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden liegt bei rund 3000 Euro.

