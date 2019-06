POL-FR: Landkreis Waldshut: Verkehrskonzeption- Motorradkontrollen

Polizeipräsidium Freiburg

Am Sonntag haben Beamte des Polizeipräsidiums Freiburg gezielte Motorradkontrollen im Landkreis Waldshut durchgeführt. Die Kontrollen sind Teil einer Konzeption, die Maßnahmen während der gesamten Saison vorsieht. Schwerpunktmäßig wird auf Geschwindigkeitsverstöße und den technischen Zustand der Maschinen geachtet.

Trotz den zunächst widrigen Wetterverhältnissen machten sich im Laufe des Sonntages doch noch viele Motorradfahrer auf eine Ausfahrt in den Schwarzwald auf. An zwei Kontrollstellen in Weilheim-Waldhaus und in Todtmoos wurden insgesamt knapp 90 Motorradfahrer überprüft und mit ihnen das Gespräch gesucht. Zwei Motorradfahrer und ein Autofahrer wurden angezeigt, weil sie die zulässige Höchstgeschwindigkeit überschritten hatten, ein Autofahrer, weil er im Überholverbot überholt hatte. Vier Motorradfahrer wurden wegen technischer Mängel bzw. Veränderungen beanstandet. Ein getunter Audi wurde beschlagnahmt.

Die schweren Motorradunfälle haben gezeigt, dass gezielte Maßnahmen zur Unfallprävention dringend geboten sind. Das Polizeipräsidium Freiburg wird den Kontrolldruck auf den beliebten Motorradstrecken weiter aufrechterhalten und regelmäßig präventive Aktionen anbieten.

