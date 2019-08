Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Polizei zieht - trotz Steigerung der Fallzahlen - positive Bilanz zum Kreuznacher Jahrmarkt

Bad Kreuznach (ots)

Aus polizeilicher Sicht verlief der Kreuznacher Jahrmarkt 2019 in der Gesamtschau positiv. Insgesamt kam es allerdings zu einer Zunahme der Körperverletzungsdelikte. Hier waren es in diesem Jahr bislang 24 bei der Polizei gemeldeten Strafanzeigen (Vorjahr 14). Glücklicherweise wurde hierbei niemand schwerer verletzt, es handelte sich überwiegend um alkoholbedingte Streitigkeiten, die dann in handgreiflichen Auseinandersetzungen endeten. Bislang wurden der Polizei 10 Diebstähle (Vorjahr 12), zumeist von Handys oder Portemonnaies sowie ein Raub gemeldet. Weiterhin kam es zu einer sexuellen Belästigung sowie zwei Sachbeschädigungen.

Leider richteten sich auch dieses Jahr mehrfach die Aggressionen gegen die eingesetzten Polizeibeamten. Viermal wurden die Beamten beim Einschreiten angegangen, wobei zwei Beamte dabei leicht verletzt wurden. Dreimal wurden die Beamten beleidigt.

Gegen 26 Personen wurde ein Platzverweis ausgesprochen, vier Personen durften die restliche Jahrmarktsnacht in der Zelle der Polizeiinspektion verbringen.

Im Verhältnis zur Größe des Festes und der Gesamtzahl der Besucher kann trotzdem von einem weitestgehend friedlichen Fest gesprochen werden.

Aus polizeilicher Sicht haben sich die Sicherheitsmaßnahmen bewährt und die Zusammenarbeit aller beteiligten Stellen erfolgt reibungslos. Die Polizei konnte dieses Jahr eine - nun auch auf Dauer beschaffte - Jahrmarktswache beziehen. Diese war durch den städtischen Bauhof so hergerichtet worden, dass einzelne Vernehmungszimmer und abgesetzte Räumlichkeiten für die Einsatzleitung vorhanden sind. Dies stellt einen großen Zuwachs für die Professionalität der Einsatzabwicklung dar.

