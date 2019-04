Bundespolizeiinspektion Flensburg

BPOL-FL: Algerier in Zugtoilette eingeschlossen; Cannabis und Messer bei Kontrollen sichergestellt

Neumünster (ots)

Am Osterwochenende hat die Bundespolizei in Neumünster diverse Feststellungen getätigt. Am Samstagabend gegen 22.00 Uhr wurde bei der Kontrolle eines 29-jährigen Deutschen ein Einhandmesser sichergestellt. Er muss mit einer Anzeige wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz rechnen.

Sonntagmorgen wurden Bundespolizisten zu einer Personalienfeststellung im Zug gerufen. Ein Mann hatte sich auf der Zugtoilette eingeschlossen und war ohne Fahrschein gefahren. Der 22-jährige Algerier muss mit einer Strafanzeige rechnen.

Sonntagabend wurden zwei junge Männer im Bahnhof kontrolliert, die Cannabis konsumierten. Das Rauschgift wurde sichergestellt. Die beiden 21 und 22-Jährigen erwarten Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

