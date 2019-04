Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - Einbruch in katholischen Kindergarten

Edenkoben (ots)

Zwischen vergangenen Freitagabend und Sonntagmorgen warfen unbekannte Täter mit einem Gullydeckel die Glasfront einer Eingangstür des katholischen Kindergartens ein und gelangten auf diese Weise in das Objekt. Sämtliche Schränke sowie der Bürotrakt wurden anschließend nach Wertgegenständen durchsucht. Ersten Ermittlungen zufolge fehlen zwei Laptops. Die Gesamtschadenshöhe wird auf 15000 Euro beziffert. Ob ein Tatzusammenhang mit dem Einbruchsdiebstahl in die Bäckereifiliale in der Nacht von Samstag auf Sonntag besteht, wird derzeit geprüft. Zeugen, die in den letzten Tagen verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zu dem Täter geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550 oder per E-Mail an piedenkoben@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

