Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Autofahrt endet in Hecke

Alkohol vermutlich die Ursache

Kleve (ots)

Am Sonntag, 18.08.2019 gegen 01:10 Uhr befuhr ein 37-jähriger Klever mit seinem PKW, VW Golf die Eichenstraße und wollte nach rechts in die Straße Katzenhof abbiegen. Er verlor die Kontrolle über seinen PKW und geriet in den Vorgarten eines angrenzenden Hauses. Da der Fahrer offensichtlich alkoholisiert war, wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet und der Führerschein sichergestellt. Der nicht mehr fahrbereite PKW wurde abgeschleppt.

