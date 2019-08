Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Verkehrsunfallflucht

silberner VW Tiguan beschädigt

Geldern (ots)

Am Freitag (16.08.2019) zwischen 12 und 14 Uhr wurde ein silberner VW Tiguan, der auf dem Parkplatz eines Bettenfachgeschäftes am Nordwall abgestellt war, durch einen unbekannten Fahrzeugführer im Bereich der rechten Fahrzeugseite beschädigt. Hinweise an die Polizei Geldern, Telefon 02831 - 1250.

