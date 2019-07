Polizei Dortmund

POL-DO: Nach Angriff auf Dortmunder Lehrer - Anklage gegen drei Schüler erhoben

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0801

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Dortmund und der Polizei Dortmund

Wie mit der lfd. Nr. 0541 berichtet, ist ein Lehrer der Martin-Luther-King-Gesamtschule am 9. Mai dieses Jahres in Dortmund-Dorstfeld von drei Schülern in einen Hinterhalt gelockt worden. In dieser Sache ist zum Landgericht Dortmund (Jugendkammer) Anklage u.a. wegen versuchten Mordes gegen die drei Beschuldigten erhoben worden.

Zuständiger Staatsanwalt der Staatsanwaltschaft Dortmund ist Herr Giesenregen.

Siehe auch:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4971/4270294

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4971/4272479

