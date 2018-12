BPOLI-WEIL: Haft abgewendet

Weil am Rhein (ots) - Am Freitagmittag kontrollierte die Bundespolizei am Autobahnzoll einen französischer Staatsbürger. Bei der Überprüfung des Mannes wurde festgestellt, dass er von der Staatsanwaltschaft Düsseldorf gesucht wurde. Das Amtsgericht Düsseldorf hatte ihn wegen unerlaubter Einfuhr von Betäubungsmitteln verurteilt. Die Entscheidung 65 Tage in einer Justizvollzugsanstalt zu verbringen oder 1950 Euro zu zahlen war schnell getroffen. Der Franzose zahlte und konnte seine Fahrt fortsetzten.

