Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Randalierer beleidigt und bespuckt Polizeibeamte

Eine Nacht im Polizeigewahrsam und ein Strafverfahren sind die Folge

Kalkar (ots)

Nachdem am Samstag, 17.08.2019 gegen 01:00 Uhr ein 26-Jähriger aus Lennestadt in einem Freizeitpark in Kalkar-Hönnepel im alkoholisierten Zustand randaliert hatte, wurde gegen ihn ein Hausverbot ausgesprochen. Da er sich nicht freiwillig entfernte, wurde die Polizei hinzugerufen. Die einschreitenden Beamten wurden sogleich von ihm beleidigt und bespuckt. Bei der anschließenden Fixierung mittels Handfesseln leistete er erheblichen Widerstand. Er wurde zwecks Ausnüchterung ins Polizeigewahrsam gebracht, die Entnahme einer Blutprobe wurde angeordnet und ein Strafverfahren eingeleitet.

