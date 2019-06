Polizei Braunschweig

POL-BS: Böse Überraschung nach der Arbeit - Tageswohnungseinbruch

Braunschweig (ots)

27.06.2019, 08.15 bis 14.45 Uhr Braunschweig, Karlstraße

Am Donnerstagvormittag war ein Einbrecher im östlichen Ringgebiet aktiv.

Der 35-jährige Mieter einer Wohnung in der Karlstraße hatte diese am Donnerstagmorgen verlassen, um zur Arbeit zu gehen. Bei seiner Rückkehr am frühen Nachmittag stellte er die gewaltsam geöffnete Wohnungstür fest und verständigte umgehend die Kriminalpolizei.

Ein unbekannter Täter hatte sich so Zutritt verschafft und diverse Behältnisse nach Diebesgut durchsucht. Ob und was entwendet wurde, muss vom Wohnungsnehmer noch überprüft werden. Der Täter entfernte sich unerkannt aus der Wohnung.

Die Polizei rät, Wohnungstüren auch bei kurzer Abwesenheit abzuschließen und nicht nur ins Schloss fallen zu lassen.

Rückfragen bitte an:



Polizei Braunschweig

PI Braunschweig, Öffentlichkeitsarbeit



Telefon: 0531/476-3032 und -3033

Fax: 0531/476-3035

E-Mail: pressestelle@pi-bs.polizei.niedersachsen.de

http://www.polizei-braunschweig.de

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell