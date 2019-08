Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Zusammenstoß zwischen Pedelec- und Radfahrer

Zwei Personen leicht verletzt

Geldern (ots)

Geldern Am Freitag, 16.08.2019 gegen 18:45 Uhr kam es in Geldern-Veert an der Einmündung Klever Straße/Am Neray zu einem Zusammenstoß zwischen einem 79-jährigem Pedelec-Fahrer aus Geldern, sowie einem 48-jährigem Radfahrer, der ebenfalls aus Geldern stammt. Beide wurden leicht verletzt, es entstand geringer Sachschaden. Da der Radfahrer vermutlich alkoholisiert war, wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet, ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

