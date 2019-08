Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Diebstahl von Baustelle

Kupfernes Stromkabel entwendet

Kleve (ots)

In der Zeit zwischen Donnerstag, 17:15 Uhr, und Freitag (16. August 2019), 06:30 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter Zugang zu einer Baustelle an der Schlussgasse. Sie entwendeten von einem dortigen Baukran ein 18 Meter langes, kupfernes Stromkabel. Geflüchtet sind die Täter wahrscheinlich über einen zur Weyerstege hin gelegenen Parkplatz. Hinweise bitte an die Kripo Kleve unter 02821 5040. (cs)

