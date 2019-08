Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Fahrrad sichergestellt: Wem gehört's?

Bild-Infos

Download

Kleve (ots)

Am Dienstag (13. August 2019) gegen 01:00 Uhr beobachtete ein Zeuge, wie zwei junge Männer sich an einem abgeschlossenen Fahrrad am Bahnhof zu schaffen machten und anschließend mit dem Rad in Richtung Kreisverkehr Wiesenstraße/Hafenstraße liefen. Als die beiden den Zeugen bemerkten, ließen sie das Rad zurück. Der Zeuge rief eine vorbeifahrende Streifenwagenbesatzung zu Hilfe, welche einen der beiden Täter, einen 23-Jährigen aus Kleve, auf der Wiesenstraße antraf. Er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Das Rad wurde sichergestellt und nun fragt die Polizei: Wem gehört es oder wer kann Angaben zum Besitzer machen? Das Herrenrad der Marke Specialized ist dunkelgrau und mit einigen auffälligen Aufklebern versehen (siehe Foto). Hinweise bitte an die Kripo Kleve unter 02821 5040. (cs)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/kleve

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell