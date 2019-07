Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Schwerer Verkehrsunfall mit Radfahrer in Konz

Konz (ots)

Am 17.07.2019, gg.15:30 Uhr ereignete sich in Konz, Konzerbrück/Obermoselstraße ein Verkehrsunfall zwischen einer 24-jährigen PKW-Fahrerin aus Luxembourg und einem 73-jährigen Konzer Radfahrer. Die PKW-Fahrerin, die aus Richtung Könen kommend in Richtung Wasserliesch abbog, stieß mit dem aus Richtung Saarbrücke kommenden Radfahrer zusammen. Der Radfahrer erlitt nicht unerhebliche Verletzungen und musste in ein Krankenhaus aufgenommen werden. Bei Rückfragen bitte an die Polizei Konz wenden. Tel:06501-92680

