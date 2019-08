Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees - Unfallflucht

Unbekannter Autofahrer nach Rollersturz gesucht

Rees-Haffen (ots)

Am Donnerstag (15. August 2019) gegen 16:30 Uhr war ein 16-Jähriger mit seinem Motorroller auf der Deichstraße in Richtung Rees unterwegs. Kurz vor der Auffahrt zur Deichkrone kam von hinten ein PKW angefahren, der ihn augenscheinlich überholen wollte. Dabei kam ihm der PKW seinen Angaben nach sehr nah. Der 16-Jährige wich auf den Grünstreifen aus. Als er wieder auf die Fahrbahn fahren wollte, geriet der Roller ins Rutschen, so dass er stürzte. Dabei zog er sich leichte Verletzungen zu. Der PKW-Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne anzuhalten. Der unbekannte Fahrer sowie eventuelle Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Emmerich unter 02822 7830. (cs)

