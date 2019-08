Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Uedem - Einbruch in Garage

Mountainbike, Pedelec und Werkzeugmaschinen gestohlen

Uedem (ots)

In der Nacht zu Donnerstag (15. August 2019) gegen 1:15 Uhr brachen unbekannte Täter eine im Garten gelegene Tür zur Garage eines Einfamilienhauses an der Schusterstraße auf. Ein Bewohner des Hauses hörte zu dieser Zeit ein lautes Geräusch, dachte sich aber nichts weiter dabei. Die Täter entwendeten ein Mountainbike, ein Pedelec und mehrere Werkzeugmaschinen der Marke Bosch. Hinweise zu verdächtigen Personen bitte an die Kripo Goch unter Telefon 02823 1080. (cs)

