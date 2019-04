Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: In die Kasse gegriffen (Mar)

Marsberg (ots)

Ein unbekannter Mann griff am Donnerstag in die Kasse eines Discounters an der Bredelarer Straße. Er konnte mit einem vierstelligen Betrag flüchten. Als eine Kassiererin gegen 20.50 Uhr einem Kunden Wechselgeld herausgab, griff der Täter seitlich in das Geldfach der Kasse. Mit seiner Beute flüchtete der Mann aus dem Geschäft. Beschreibung: etwa 1,80 Meter groß, normale Statur, dunkle Sweatjacke mit über dem Kopf gezogener Kapuze, helle Hose Hinweise nimmt die Polizei in Marsberg unter 02992 - 90 200 3711 entgegen.

