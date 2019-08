Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kalkar - Unbekannte Täter flüchten, Beute lag schon parat

Kalkar-Appeldorn (ots)

Am Donnerstag (15. August 2019) gegen 19:30 Uhr waren Zeugen auf einem Betriebsgelände an der Wöhrmannstraße unterwegs, als sie drei unbekannte Personen am Eingang einer dortigen Lagerhalle entdeckten. Als sie die drei Männer ansprachen, flüchteten diese. Die Unbekannten hatten in der Halle bereits ihr erhofftes Diebesgut - Kupferrohe und -Kabel - zum Abtransport bereit gelegt. Wahrscheinlich hatten die Männer zuvor einen zu Spierheide gelegenen Maschendrahtzaun durchtrennt, um sich Zugang zum Gelände zu verschaffen.

Die Zeugen beschreiben die drei Männer wie folgt: Person 1: Ca. 20 Jahre alt, ca. 175 - 180cm groß, mit schmaler Statur. Der Mann hatte blonde, seitlich anrasierte Haare und trug eine graue Jogginghose, ein helles T-Shirt sowie Turnschuhe. Person 2: Ebenfalls ca. 20 Jahre alt und 175 - 180 cm groß, dunkle kurze Haare. Er trug eine dunkle Jogginghose, ein T-Shirt und Turnschuhe. Person 3: Ca. 40 Jahre alt, 175 -180 cm groß. Der Mann hatte ein sehr schmales Gesicht mit augenscheinlich tiefen, dunklen Augenrändern.

Hinweise bitte an die Kripo Kleve unter 02821 5040. (cs)

