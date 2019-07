Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wohnungseinbruch in Einfamilienhaus

Willroth (ots)

Am Abend des 06.07.2019 nutzen bislang unbekannte Täter die Abwesenheit der Eigentümer eines Einfamilienhauses in der Straße "In der Hohl" in der Ortschaft Willroth, um ein rückwärtig gelegenes Fenster gewaltsam zu öffnen und in das Gebäude zu gelangen. Das Objekt wurde betreten und zumindest eine Räumlichkeit durchsucht. Nachdem einer der Täter durch eine aufmerksame Nachbarin überrascht wurde, entfernten sich die Täter über die Sonnenstraße zur Bundesstraße 256. Wie hoch der Schaden ist, kann aktuell noch nicht beziffert werden. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden.

