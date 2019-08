Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Baucontainer aufgebrochen

Metallteile entwendet

Kevelaer (ots)

In der Zeit von Donnerstag, 15.08.19, 15:30 Uhr auf Freitag, 16.08.19, 06:00 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter auf der Twistedener Straße in einen Baucontainer ein. Aus diesem wurden mehrere Kartons mit Baustoffen aus Kupfer und Messing entwendet. Sachdienliche Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Goch unter der Nummer: 02823/1080.

