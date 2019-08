Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Wohnungseinbruch

Täter von Bewohnerin überrascht

Kleve (ots)

Am Samstag, 17.08.19, gegen 04:00 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses auf der Kalkarer Straße ein. Dort durchsuchten sie sämtliche Zimmer und entwendeten Bargeld sowie ein Mobiltelefon. Dabei wurden sie von der Bewohnerin überrascht, die zuvor durch Geräusche wach geworden war. Die Täter flüchteten daraufhin aus der Wohnung. Zur Beschreibung kann lediglich gesagt werden, dass sie dunkel gekleidet waren. Sachdienliche Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Kleve unter der Nummer: 02821/5040.

