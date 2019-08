Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Versuchter Einbruch in Juweliergeschäft

Einbrecher scheiterten an der Verglasung

Goch (ots)

In der Nacht von Freitag, 16.08.19, auf Samstag, 17.08.19, versuchten bislang unbekannte Täter durch Einschlagen der Außenverglasung in ein Juweliergeschäft auf der Straße "Am Steintor" einzubrechen. Als dies misslang entfernten sich die Täter von der Örtlichkeit. Hinweise über verdächtige Personen oder Wahrnehmungen bitte an die Kriminalpolizei Goch unter der Nummer: 02823/1080.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/kleve

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell