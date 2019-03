Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Holzschuppenbrand in Auw an der Kyll

Bitburg (ots)

Am Samstag, den 23.03.2019, kam es gegen 16:00 Uhr zu einem Brand eines Holzunterstands in Auw an der Kyll. Der Unterstand und ein darin befindlicher Traktor wurden durch das Feuer stark beschädigt. Personen wurden nicht verletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Auw, Speicher und Preist sowie der Rettungsdienst und die Polizei Bitburg.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion



Telefon: 06561-96850

www.polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell