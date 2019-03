Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Motorradunfall auf der B50 zwischen Spangdahlem und Dudeldorf

Bitburg (ots)

Am Samstag, den 23.03.2019, kam es gegen 13:10 Uhr auf der B 50 von Spangdahlem kommend in Fahrtrichtung Dudeldorf zu einem Verkehrsunfall, bei welchem eine Person leicht verletzt wurde. Dabei befuhr ein 23-jähriger Mann mit seinem Motorrad die B 50 in Fahrtrichtung Dudeldorf und kam hierbei ausgangs einer Linkskurve aufgrund von nicht angepasster Geschwindigkeit, sowie unzureichender Profiltiefe ins Schleudern. Infolgedessen fiel das Motorrad auf die Fahrbahn und der Fahrer sowie die Maschine rutschten in den angrenzenden Grünstreifen. Dort überschlug sich das Motorrad mehrfach. Der Fahrer war ansprechbar, wurde jedoch zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht. Während der medizinischen Erstversorgung war die B 50 kurzzeitig voll gesperrt. Im Einsatz waren Kräfte des Rettungsdienstes, sowie die Polizei Bitburg.

