Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfallflucht in Dernbach (Westerwald) am 27.06.2019

Montabaur (ots)

Am Donnerstag, 27.06.2019, zwischen 09:00-10:55 Uhr, wurde ein brauner VW Golf Kombi mit WW-Kennzeichen, welcher in Dernbach auf einem parallel zur Hauptstraße, Höhe Hausnr. 51 verlaufenden Parkstreifen in Fahrtrichtung Wirges abgestellt war, durch vorbeifahrendes unbekanntes Fahrzeug (vermutlich Pkw oder Lkw) beschädigt. Hierdurch wurde unter anderem der Außenspiegel des geparkten Fahrzeugs beschädigt, der Schaden beläuft sich auf ca. 500 Euro.

Der/die Unfallverursacher/in entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeuge werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02602-92260 an die PI Montabaur zu wenden.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Montabaur



Telefon: 02602-9226-0

www.polizei.rlp.de/pd.montabaur



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell