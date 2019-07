Polizei Düsseldorf

POL-D: Schwerer Verkehrsunfall auf der A 57 - Kleintransporter kommt von Fahrbahn ab und prallt gegen Baum - 25-jähriger Beifahrer schwerstverletzt

Düsseldorf (ots)

Kamp-Lintfort, BAB 57, Fahrtrichtung Nijmegen, zwischen den Anschlussstellen Rheinberg und Alpen

Mittwoch, 24. Juli 2019, 15.50 Uhr

Gestern ist am späten Nachmittag ein 60-jähriger Fahrzeugführer aus Xanten kurze Zeit nach einem Überholmanöver aus noch ungeklärter Ursache rechts von der Fahrbahn abgekommen. Das Fahrzeug prallte gegen einen Baum, überschlug sich in der Folge und landete schließlich im angrenzenden Grünbereich auf dem Dach. Durch die Wucht des Aufpralls wurde sowohl das Dach als auch die seitliche Schiebetür des Kleintransporters herausgerissen. Die beiden Insassen erlitten teils schwerste Verletzungen und wurden mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert. Aufgrund der Unfallmaßnahmen musste die Richtungsfahrbahn für etwa 40 Minuten voll gesperrt werden und verursachte erhebliche Verkehrsbehinderungen.

