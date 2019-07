Polizei Düsseldorf

POL-D: Friedrichstadt - An Mietbike vergriffen: Polizei nimmt 41-jährigen Fahrraddieb fest

Düsseldorf (ots)

Dienstag, 23. Juli 2019, 18.18 Uhr

Gestern Abend hat ein 41-jähriger Mann ein verschlossenes Mietbike entwendet und dieses anschließend gegen ein parkendes Fahrzeug geschlagen. Da er mutmaßlich unter dem Einfluss von Drogen stand, wurde ihm nach der Festnahme eine Urin- und Blutprobe entnommen.

Einem Zeugen ist der 41-Jährige gegen 18 Uhr aufgefallen, da dieser ein verschlossenes Mitfahrrad halb tragend über die Mintropstraße geschoben hatte. In der Einmündung der Aderstraße schlug der mutmaßliche Dieb das Rad schließlich gegen ein parkendes Auto. Als der Passant ihn daraufhin ansprach, wollte der Tatverdächtige in Richtung Stresemannplatz fliehen. Der Zeuge hinderte ihn daran und verständigte die Polizei. Diese nahm ihn kurze Zeit später fest. Wegen des Verdachts auf Drogenkonsum wurde ihm eine Urin- und Blutprobe entnommen. An dem Pkw ist ein leichter Sachschaden entstanden.

