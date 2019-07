Polizei Düsseldorf

POL-D: Stadtmitte - Auf frischer Tat ertappt: Pfiffige Angestellte sperren Dieb in Abstellkammer - Festnahme

Düsseldorf (ots)

Dienstag, 23. Juli 2019, 11.20 Uhr

Das hatte sich ein Dieb gestern Mittag wahrscheinlich anders vorgestellt. Nachdem er in einem Vereinsgebäude auf der Jacobistraße zunächst ungehindert verschiedene Wertgegenstände an sich nehmen konnte, endete seine anschließende Flucht in einer Abstellkammer. Hier konnte ihn die Polizei festnehmen.

Der 40-jährige, einschlägig bekannte Mann ist am Vormittag zunächst mühelos durch die offenen Türen in das Vereinsgebäude gelangt und hielt sich in den Büroräumen auf. Ein 60-jähriger Mitarbeiter und dessen 45-jährige Kollegin wurden auf die fremde Person aufmerksam und stellten ihn zur Rede. Als dieser nicht erklären wollte, woher die mitgeführte Umhängetasche und die Festplatte unter dessen Arm stammten, versuchte der Mitarbeiter die Gegenstände an sich zu nehmen. Der Eindringling wehrte sich heftig, schubste den 60-Jährigen weg und rannte los. Seine Flucht endete jedoch abrupt. Eine für ihn scheinbar rettende Tür führte in die Abstellkammer des Vereinsgebäudes, die von den pfiffigen Mitarbeitern sofort von außen verschlossen wurde. Die Polizei hat den Mann festgenommen und zwei Taschen, einen Laptop, eine Festplatte sowie ein Klappmesser sichergestellt.

