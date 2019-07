Polizei Düsseldorf

POL-D: Oldtimer-Diebstahl in Stockum - Zwei historische Porsche aus Tiefgarage entwendet - "EK Oldie" ermittelt

Düsseldorf (ots)

Nachdem in der vergangenen Nacht Unbekannte in eine Tiefgarage in Stockum eingedrungen waren und zunächst zwei historische Fahrzeuge der Marke Porsche entwendeten, fahnden die Spezialisten der Ermittlungskommission "EK Oldie" mit Hochdruck nach den Tätern. Einen Wagen ließen die Männer auf ihrer Flucht zurück.

Gegen 1 Uhr schreckte das laute Motorengeräusch eines vermeintlichen Täterfahrzeugs die Anwohner des Mehrfamilienhauses in Stockum auf. Als einer von ihnen daraufhin die Tiefgarage kontrollierte, bemerkte er den Diebstahl zweier Fahrzeuge. Wie sich später herausstellte, hatten bislang Unbekannte zunächst zwei historische Porsche entwendet und die Flucht angetreten. Hier mussten sie allerdings eins an der Ecke Kennedydamm/Kaiserswerther Straße zurücklassen. Laut Zeugenaussagen waren die Diebe in einem BMW Z4 und einem dunklen Audi A4 Kombi angereist.

Die "EK Oldie" hat die Ermittlungen zu diesem Fall aufgenommen und fragt:

- Wer hat in der vergangenen Nacht verdächtige Personen/Fahrzeuge im Düsseldorfer Norden beobachtet?

- Wo ist die oben beschriebene Fahrzeug-Kombination aufgefallen?

- Wer kann Hinweise zum Verbleib des nachfolgenden Oldtimers geben?

Porsche 911 s, Farbe grau, Baujahr 1970, Kennzeichen D-LV2000H

Hinweise werden erbeten an die Ermittlungskommission "EK Oldie" beim Kriminalkommissariat 33 unter der Rufnummer 0211-8700.

