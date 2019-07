Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Walldorf: Geldspielautomaten geknackt - Wer hat Beobachtungen gemacht ?

Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In ein Cafe in der Heidelberger Straße brachen in der Nacht zum Mittwoch bislang unbekannte Täter brachial über die Eingangstüre ein und wuchteten im Innern drei Geldspielautomaten auf. Mit Bargeld in Höhe von mehreren tausend Euro suchten die Einbrecher anschließend das Weite. Tatzeit müsste gegen 3 Uhr und 3.30 Uhr gewesen sein.

Die Gesamtschadenshöhe ist bislang noch nicht bekannt; die Ermittlungen des Polizeipostens Walldorf dauern aktuell noch an.

Zeugen, die in der Nacht verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, Kontakt mit dem Polizeiposten Walldorf, Tel.: 06227/841999-0, oder dem Polizeirevier Wiesloch, Tel.: 06222/57090, aufzunehmen.

