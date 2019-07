Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch: Opel Corsa beschädigt und geflüchtet

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Einen in der Parkstraße gegenüber der Albert-Schweizer-Schule abgestellten Opel Corsa beschädigte am Mittwoch ein bislang unbekannter Autofahrer, richtete Schaden von 1.500 Euro an und entfernte sich danach unerlaubt. Der Geschädigte parkte seinen Wagen zwischen 9.50 und 12.10 Uhr. Die Polizei ermittelt wegen Unfallflucht und bittet unter Tel.: 06222/57090 um sachdienliche Hinweise zum Verursacher.

