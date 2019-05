Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Dahn (ots)

In der Nacht von Samstag den 25.05.2016 auf Sonntag den 26.05.2019 ereignete sich auf der Strecke zwischen Dahn und Dahn-Reichenbach ein Verkehrsunfall. Der Verursacher verlor in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach links von der Fahrbahn ab, hierbei beschädigte er mehrere Verkehrszeichen. Ohne sich um den Schaden von etwa 300EUR zu kümmern, flüchtete der Fahrer vom Unfallort. An der Unfallstelle konnten mehrere Fahrzeugteile des Verursachers aufgefunden werden. Es konnte ermittelt werden, dass diese zu einem dunklen Opel Corsa gehören.

Hinweise auf das Fahrzeug und den Fahrer bitte an die Polizeiinspektion Dahn. Tel: 06391/9160

