Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Diebstahl aus Marktzelt

Zweibrücken (ots)

In der Zeit vom 24.05.19, 21.00 Uhr bis zum 25.05.19, 08.00 Uhr wurden aus einem Marktzelt am Schlossplatz ca. 15 kg Oliven, 20 Gläser Marmelade sowie mehrere Metallgreifzangen entwendet. Aufgrund der Menge müssen es mehrere Täter gewesen sein. Die Täter öffneten den Reißverschluss auf der Rückseite des Marktzeltes und konnten so an die Waren gelangen. Am Zelt entstand kein Schaden. Der Wert der entwendeten Ware wird auf ca. 250 Euro geschätzt.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen der Tat.

