Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht

Zweibrücken (ots)

Bereits am 23.05.2019 in der Zeit zwischen 13.50 Uhr und 19.30 Uhr ereignete sich in der Schäferstr. In Zweibrücken ein Verkehrsunfall bei dem ein geparkter weißer PKW Hyundai I 20 beschädigt wurde. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken beschädigte ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer diesen PKW am vorderen linken Kotflügel. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 800 Euro. Täterhinweise liegen derzeit nicht vor.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen der Tat.

Polizeiinspektion Zweibrücken



Telefon: 06332-976-0

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens



